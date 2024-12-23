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Гаганка Параскева Кондратова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гаганка Параскева Кондратова
Пол
жен
Номер записи
789
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
62.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
42
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1752
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 62.
01 | Гаганка Параскева Кондратова: 42 / 59 | Козак - Глава
02 | Гаган Иван Лукьянов: 20 / 37 | Козак - Сын главы [1]
03 | Гаган Мелания Артемова: 20 / 37 | Козак - Жена Андрея [2]
04 | Гаган Никита Андреев: - / 12 | Козак - Сын Андрея [2]
05 | Гаган Влас Андреев: - / 10 | Козак - Сын Андрея [2]
06 | Гаган Васса Андреева: - / 1 | Козак - Дочь Андрея [2]
07 | Коник Григорий Андреев: 5 / 22 | Козак - Племянник Андрея [2]
Дополнительная информация в записи
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1752 ст.

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