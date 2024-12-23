Татарин Василий Николаев
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Татарин Василий Николаев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 787
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 61.
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
- Причина поступления
- Переселение
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 574 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 61.
01 | Татарин Николай Григориев: 36 / 53 | Козак - Глава
02 | Татарин Евдокия Иванова: 35 / 53 | Козак - Жена главы [1]
03 | Татарин Никифор Николаев: 6 / 23 | Козак - Сын главы [1]
04 | Татарин Семен Николаев: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
05 | Татарин Василий Николаев: - / 7 | Козак - Сын главы [1]
06 | Татарин Иван Николаев: - / 5 | Козак - Сын главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1804 ст.
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