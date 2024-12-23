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Татарин Евдокия Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Татарин Евдокия Иванова
Пол
жен
Номер записи
784
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
61.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 574 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 61.
01 | Татарин Николай Григориев: 36 / 53 | Козак - Глава
02 | Татарин Евдокия Иванова: 35 / 53 | Козак - Жена главы [1]
03 | Татарин Никифор Николаев: 6 / 23 | Козак - Сын главы [1]
04 | Татарин Семен Николаев: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
05 | Татарин Василий Николаев: - / 7 | Козак - Сын главы [1]
06 | Татарин Иван Николаев: - / 5 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1758 ст.

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