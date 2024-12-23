Татарин Стефан Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатарин Стефан Семенов

Татарин Стефан Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Татарин Стефан Семенов
Пол
муж
Номер записи
778
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
60.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 574 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 60.
01 | Татарин Стефан Семенов: 31 / 48 | Козак - Глава
02 | Татарин Марина Сидорова: 23 / 40 | Козак - Жена главы [1]
03 | Татарин Мойсей Стефанов: 9 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Татарин Иван Стефанов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
05 | Татарин Андрей Стефанов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1763 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.