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Татарин Евдокия Кирилова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Татарин Евдокия Кирилова
Пол
жен
Номер записи
777
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
59.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
6
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1789
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 574 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 59.
01 | Татарин Евстафий Сергеев: 17 / 34 | Козак - Глава
02 | Татарин Евдокия Кирилова: 6 / - | Козак - Жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1789 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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