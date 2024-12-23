Артюшенко Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртюшенко Иван Семенов

Артюшенко Иван Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Артюшенко Иван Семенов
Пол
муж
Номер записи
775
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
58.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 574 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 58.
01 | Артюшенко Семен Федоров: 16 / 33 | Козак - Глава
02 | Артюшенко Татияна Алексеева: 8 / 25 | Козак - Жена главы [1]
03 | Артюшенко Иван Семенов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1803 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.