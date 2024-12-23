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Федорко Михайло Семеонов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Федорко Михайло Семеонов
Пол
муж
Номер записи
772
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
57.
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Сын Семеона [4]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 574 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 57.
01 | Федорко Антон Саввин: 36 / - | Козак - Глава
02 | Федорко Варвара Якимова: 34 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Федорко Карп Антонов: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
04 | Федорко Семеон Антонов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
05 | Федорко Матрона Михайлова: 10 / 27 | Козак - Жена Семеона [4]
06 | Федорко Иван Семеонов: - / 9 | Козак - Сын Семеона [4]
07 | Федорко Михайло Семеонов: - / 6 | Козак - Сын Семеона [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1805 ст.

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