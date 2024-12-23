Федорко Семеон Антонов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Федорко Семеон Антонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 769
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 57.
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 11
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1783
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 574 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 57.
01 | Федорко Антон Саввин: 36 / - | Козак - Глава
02 | Федорко Варвара Якимова: 34 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Федорко Карп Антонов: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
04 | Федорко Семеон Антонов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
05 | Федорко Матрона Михайлова: 10 / 27 | Козак - Жена Семеона [4]
06 | Федорко Иван Семеонов: - / 9 | Козак - Сын Семеона [4]
07 | Федорко Михайло Семеонов: - / 6 | Козак - Сын Семеона [4]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1783 ст.
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