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Федорко Антон Саввин

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Федорко Антон Саввин
Пол
муж
Номер записи
766
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
57.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
36
Причина выбытия
умер
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1759
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 574
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 57.
01 | Федорко Антон Саввин: 36 / - | Козак - Глава
02 | Федорко Варвара Якимова: 34 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Федорко Карп Антонов: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
04 | Федорко Семеон Антонов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
05 | Федорко Матрона Михайлова: 10 / 27 | Козак - Жена Семеона [4]
06 | Федорко Иван Семеонов: - / 9 | Козак - Сын Семеона [4]
07 | Федорко Михайло Семеонов: - / 6 | Козак - Сын Семеона [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1759 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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