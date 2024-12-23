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Косулька Каленик Игнатов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Косулька Каленик Игнатов
Пол
муж
Номер записи
764
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
56.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Родственник главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
31
Причина выбытия
умер
Год убытия
1802
Год рождения вычисленный
1764
Год смерти
1802
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 574
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 56.
01 | Салашний Никита Антонов: 18 / 35 | Козак - Глава
02 | Салашний Зеновия Никитина: 11 / 28 | Козак - Жена главы [1]
03 | Салашний Екилина Никитина: - / 1 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Косулька Каленик Игнатов: 31 / - | Козак - Родственник главы [1]
05 | Косулька Федор Калеников: 3 / 20 | Козак - Сын Каленика [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1764 ст.
Дата смерти
Вычислено 1802 ст.

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