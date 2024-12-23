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Салашний Зеновия Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Салашний Зеновия Никитина
Пол
жен
Номер записи
762
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
56.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 574
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 56.
01 | Салашний Никита Антонов: 18 / 35 | Козак - Глава
02 | Салашний Зеновия Никитина: 11 / 28 | Козак - Жена главы [1]
03 | Салашний Екилина Никитина: - / 1 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Косулька Каленик Игнатов: 31 / - | Козак - Родственник главы [1]
05 | Косулька Федор Калеников: 3 / 20 | Козак - Сын Каленика [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1783 ст.

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