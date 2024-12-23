Стасюк Дмитрий Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Стасюк Дмитрий Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 755
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 55.
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Откуда прибыл
- с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 55
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1811
- Год рождения вычисленный
- 1740
- Год смерти
- 1811
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 574
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 55.
01 | Стасюк Дмитрий Иванов: 55 / - | Козак - Глава
02 | Стасюк Матрона Оникеева: 20 / 37 | Козак - Невестка главы [1]
03 | Стасюк Екилина Афанасиева: - / 17 | Козак - Дочь Матроны [2]
04 | Стасюк Савва Афанасиев: 9 / 26 | Козак - Сын Матроны [2]
05 | Стасюк Яков Афанасиев: 3 / 20 | Козак - Брат Саввы [4]
06 | Стасюк Агафия Петрова: 6 / 23 | Козак - Жена Якова [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1740 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1811 ст.
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