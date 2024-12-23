Стасюк Дмитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтасюк Дмитрий Иванов

Стасюк Дмитрий Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Стасюк Дмитрий Иванов
Пол
муж
Номер записи
755
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
55.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
55
Причина выбытия
умер
Год убытия
1811
Год рождения вычисленный
1740
Год смерти
1811
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 574
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 55.
01 | Стасюк Дмитрий Иванов: 55 / - | Козак - Глава
02 | Стасюк Матрона Оникеева: 20 / 37 | Козак - Невестка главы [1]
03 | Стасюк Екилина Афанасиева: - / 17 | Козак - Дочь Матроны [2]
04 | Стасюк Савва Афанасиев: 9 / 26 | Козак - Сын Матроны [2]
05 | Стасюк Яков Афанасиев: 3 / 20 | Козак - Брат Саввы [4]
06 | Стасюк Агафия Петрова: 6 / 23 | Козак - Жена Якова [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1740 ст.
Дата смерти
Вычислено 1811 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.