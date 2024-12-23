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Сеженко Иван Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Сеженко Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
754
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
54.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Брат Петров [2]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 574
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 54.
01 | Сеженчиха Агафия Петрова: 48 / - | Козак - Глава
02 | Сеженко Петр Федоров: 14 / 34 | Козак - Сын главы [1]
03 | Сеженко Параскева Василиева: 8 / 25 | Козак - Жена Петра [2]
04 | Сеженко Федор Петров: - / 8 | Козак - Сын Петра [2]
05 | Сеженко Иван Федоров: 10 / 27 | Козак - Брат Петров [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1784 ст.

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