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Сеженко Параскева Василиева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Сеженко Параскева Василиева
Пол
жен
Номер записи
752
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
54.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Жена Петра [2]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 573 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 54.
01 | Сеженчиха Агафия Петрова: 48 / - | Козак - Глава
02 | Сеженко Петр Федоров: 14 / 34 | Козак - Сын главы [1]
03 | Сеженко Параскева Василиева: 8 / 25 | Козак - Жена Петра [2]
04 | Сеженко Федор Петров: - / 8 | Козак - Сын Петра [2]
05 | Сеженко Иван Федоров: 10 / 27 | Козак - Брат Петров [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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