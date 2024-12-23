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Шамюк Анна Дмитриева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шамюк Анна Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
747
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
53.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
42
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1811
Год рождения вычисленный
1753
Год смерти
1811
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 573 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 53.
01 | Шамюк Никита Степанов: 45 / - | Козак - Глава
02 | Шамюк Анна Дмитриева: 42 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Шамюк Татияна Никитина: - / 8 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Шамюк Варвара Никитина: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1753 ст.
Дата смерти
Вычислено 1811 ст.

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