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Шамюк Никита Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шамюк Никита Степанов
Пол
муж
Номер записи
746
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
53.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
45
Причина выбытия
умер
Год убытия
1809
Год рождения вычисленный
1750
Год смерти
1809
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 573 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 53.
01 | Шамюк Никита Степанов: 45 / - | Козак - Глава
02 | Шамюк Анна Дмитриева: 42 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Шамюк Татияна Никитина: - / 8 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Шамюк Варвара Никитина: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1750 ст.
Дата смерти
Вычислено 1809 ст.

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