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Пузенич Евдокия Онуфриева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Пузенич Евдокия Онуфриева
Пол
жен
Номер записи
744
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
52.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Дочь главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 573 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 52.
01 | Пузенич Онуфрий Тарасов: 10 / 27 | Козак - Глава
02 | Пузенич Ирина Василиева: 13 / 30 | Козак - Жена главы [1]
03 | Пузенич Евдокия Онуфриева: - / 5 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Пузенич Максим Тарасов: 6 / 23 | Козак - Брат главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1806 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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