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Глижа Кирило Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Глижа Кирило Федоров
Пол
муж
Номер записи
741
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
51.
Номер в семье/дворе
4
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 573 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 51.
01 | Смалюга Парфен Иванов: 34 / 51 | Козак - Глава
02 | Смалюга Матрона Кирилова: 32 / 49 | Козак - Жена главы [1]
03 | Смалюга Петр Парфенов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
04 | Глижа Кирило Федоров: 1 / 18 | Козак -
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.

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