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Надточей Семеон Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Надточей Семеон Василиев
Пол
муж
Номер записи
733
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
50.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 573
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 50.
01 | Надточей Василий Онуфриев: 22 / 39 | Козак - Глава
02 | Надточей Евгения Антонова: 19 / 28 | Козак - Жена главы [1]
03 | Надточей Семеон Василиев: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
04 | Надточей Кирило Василиев: - / 7 | Козак - Сын главы [1]
05 | Надточей Ирина Василиева: - / 17 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Надточей Ксения Василиева: - / 12 | Козак - Дочь главы [1]
07 | Надточей Мария Василиева: - / 5 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1801 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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