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Придаток Наталия Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Придаток Наталия Федорова
Пол
жен
Номер записи
729
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
49.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
39
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1809
Год рождения вычисленный
1756
Год смерти
1809
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 573
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 49.
01 | Придаток Леонтий Антонов: 40 / - | Козак - Глава
02 | Придаток Наталия Федорова: 39 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Придаток Роман Леонтиев: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1756 ст.
Дата смерти
Вычислено 1809 ст.

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