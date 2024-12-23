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Придаток Леонтий Антонов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Придаток Леонтий Антонов
Пол
муж
Номер записи
728
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
49.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
40
Причина выбытия
умер
Год убытия
1809
Год рождения вычисленный
1755
Год смерти
1809
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 573
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 49.
01 | Придаток Леонтий Антонов: 40 / - | Козак - Глава
02 | Придаток Наталия Федорова: 39 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Придаток Роман Леонтиев: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1755 ст.
Дата смерти
Вычислено 1809 ст.

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