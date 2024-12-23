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Кушнер Трофим Гаврилов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Кушнер Трофим Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
727
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
48.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Брат Еремея [3]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 573
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 48.
01 | Кушнер Гаврило Яковлев: 45 / - | Козак - Глава
02 | Кушнер Анна Федорова: 43 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Кушнер Еремей Гаврилов: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
04 | Кушнер Параскева Федорова: 3 / 20 | Козак - Жена Еремея [3]
05 | Кушнер Трофим Гаврилов: 1 / 18 | Козак - Брат Еремея [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.

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