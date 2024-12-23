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Кушнер Анна Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Кушнер Анна Федорова
Пол
жен
Номер записи
724
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
48.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
43
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1752
Год смерти
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 573
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 48.
01 | Кушнер Гаврило Яковлев: 45 / - | Козак - Глава
02 | Кушнер Анна Федорова: 43 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Кушнер Еремей Гаврилов: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
04 | Кушнер Параскева Федорова: 3 / 20 | Козак - Жена Еремея [3]
05 | Кушнер Трофим Гаврилов: 1 / 18 | Козак - Брат Еремея [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1752 ст.
Дата смерти
Вычислено 1804 ст.

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