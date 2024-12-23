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Кушнер Гаврило Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Кушнер Гаврило Яковлев
Пол
муж
Номер записи
723
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
48.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
45
Причина выбытия
умер
Год убытия
1806
Год рождения вычисленный
1750
Год смерти
1806
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 573
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 48.
01 | Кушнер Гаврило Яковлев: 45 / - | Козак - Глава
02 | Кушнер Анна Федорова: 43 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Кушнер Еремей Гаврилов: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
04 | Кушнер Параскева Федорова: 3 / 20 | Козак - Жена Еремея [3]
05 | Кушнер Трофим Гаврилов: 1 / 18 | Козак - Брат Еремея [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1750 ст.
Дата смерти
Вычислено 1806 ст.

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