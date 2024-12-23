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Лещученко Емельян Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Лещученко Емельян Федоров
Пол
муж
Номер записи
722
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
47.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 573
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 47.
01 | Лещученко Федор Тарасов: 19 / 36 | Козак - Глава
02 | Лещученко Агрипина Иванова: 17 / 34 | Козак - Жена главы [1]
03 | Лещученко Иван Федоров: - / 13 | Козак - Сын главы [1]
04 | Лещученко Емельян Федоров: - / 1 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.

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