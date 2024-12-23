Веребей Василий Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеребей Василий Карпов

Веребей Василий Карпов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Веребей Василий Карпов
Пол
муж
Номер записи
718
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
46.
Номер в семье/дворе
5
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 572 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 46.
01 | Козинец Никита Григориев: 22 / 39 | Козак - Глава
02 | Козинец Наталия Макарова: 11 / 28 | Козак - Жена главы [1]
03 | Козинец Евфим Никитин: - / 7 | Козак - Сын главы [1]
04 | Козинец Матрона Никитина: - / 2 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Веребей Василий Карпов: 8 / 25 | Козак -
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.