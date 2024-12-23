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Шаш Петр Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шаш Петр Григориев
Пол
муж
Номер записи
713
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
45.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Сын Григория [3]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 572 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 45.
01 | Ткач Роман Григориев: 51 / - | Козак - Глава
02 | Ткач Улияна Федорова: 47 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Шашиха Анна Мартинова: 31 / - | Козак -
04 | Шаш Григорий Прокофиев: 11 / 28 | Козак - Сын Анны [3]
05 | Шаш Марина Романова: 7 / 24 | Козак - Жена Григория [3]
06 | Шаш Петр Григориев: - / 2 | Козак - Сын Григория [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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