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Шашиха Анна Мартинова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шашиха Анна Мартинова
Пол
жен
Номер записи
710
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
45.
Номер в семье/дворе
3
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
31
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1764
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 572 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 45.
01 | Ткач Роман Григориев: 51 / - | Козак - Глава
02 | Ткач Улияна Федорова: 47 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Шашиха Анна Мартинова: 31 / - | Козак -
04 | Шаш Григорий Прокофиев: 11 / 28 | Козак - Сын Анны [3]
05 | Шаш Марина Романова: 7 / 24 | Козак - Жена Григория [3]
06 | Шаш Петр Григориев: - / 2 | Козак - Сын Григория [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1764 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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