Ткач Улияна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкач Улияна Федорова

Ткач Улияна Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ткач Улияна Федорова
Пол
жен
Номер записи
709
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
45.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
47
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1807
Год рождения вычисленный
1748
Год смерти
1807
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 572 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 45.
01 | Ткач Роман Григориев: 51 / - | Козак - Глава
02 | Ткач Улияна Федорова: 47 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Шашиха Анна Мартинова: 31 / - | Козак -
04 | Шаш Григорий Прокофиев: 11 / 28 | Козак - Сын Анны [3]
05 | Шаш Марина Романова: 7 / 24 | Козак - Жена Григория [3]
06 | Шаш Петр Григориев: - / 2 | Козак - Сын Григория [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1748 ст.
Дата смерти
Вычислено 1807 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.