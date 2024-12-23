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Ткач Роман Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ткач Роман Григориев
Пол
муж
Номер записи
708
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
45.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
51
Причина выбытия
умер
Год убытия
1809
Год рождения вычисленный
1744
Год смерти
1809
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 572 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 45.
01 | Ткач Роман Григориев: 51 / - | Козак - Глава
02 | Ткач Улияна Федорова: 47 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Шашиха Анна Мартинова: 31 / - | Козак -
04 | Шаш Григорий Прокофиев: 11 / 28 | Козак - Сын Анны [3]
05 | Шаш Марина Романова: 7 / 24 | Козак - Жена Григория [3]
06 | Шаш Петр Григориев: - / 2 | Козак - Сын Григория [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1744 ст.
Дата смерти
Вычислено 1809 ст.

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