Ткач Роман Григориев
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Ткач Роман Григориев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 708
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 45.
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Откуда прибыл
- с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 51
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1809
- Год рождения вычисленный
- 1744
- Год смерти
- 1809
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 572 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 45.
01 | Ткач Роман Григориев: 51 / - | Козак - Глава
02 | Ткач Улияна Федорова: 47 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Шашиха Анна Мартинова: 31 / - | Козак -
04 | Шаш Григорий Прокофиев: 11 / 28 | Козак - Сын Анны [3]
05 | Шаш Марина Романова: 7 / 24 | Козак - Жена Григория [3]
06 | Шаш Петр Григориев: - / 2 | Козак - Сын Григория [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1744 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1809 ст.
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