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Клименчук Трофим Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Клименчук Трофим Василиев
Пол
муж
Номер записи
706
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
44.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 572 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 44.
01 | Клименчук Василий Петров: 23 / 40 | Козак - Глава
02 | Клименчук Евдокия Федорова: 19 / 36 | Козак - Жена главы [1]
03 | Клименчук Трофим Василиев: - / 9 | Козак - Сын главы [1]
04 | Клименчук Лаврентий Василиев: - / 1 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1802 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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