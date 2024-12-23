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Клименчук Пелагия Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Клименчук Пелагия Иванова
Пол
жен
Номер записи
701
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
43.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Жена Василия [2]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 572 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 43.
01 | Клименчучка Евфросиния Семенова: 49 / - | Козак - Глава
02 | Клименчук Василий Петров: 19 / 36 | Козак - Сын главы [1]
03 | Клименчук Пелагия Иванова: 16 / 33 | Козак - Жена Василия [2]
04 | Клименчук Евдокия Василиева: - / 11 | Козак - Дочь Василия [2]
05 | Клименчук София Василиева: - / 9 | Козак - Дочь Василия [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1778 ст.

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