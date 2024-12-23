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Клименчучка Евфросиния Семенова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Клименчучка Евфросиния Семенова
Пол
жен
Номер записи
699
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
43.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
49
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1809
Год рождения вычисленный
1746
Год смерти
1809
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 572
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 43.
01 | Клименчучка Евфросиния Семенова: 49 / - | Козак - Глава
02 | Клименчук Василий Петров: 19 / 36 | Козак - Сын главы [1]
03 | Клименчук Пелагия Иванова: 16 / 33 | Козак - Жена Василия [2]
04 | Клименчук Евдокия Василиева: - / 11 | Козак - Дочь Василия [2]
05 | Клименчук София Василиева: - / 9 | Козак - Дочь Василия [2]
Дополнительная информация в записи
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1746 ст.
Дата смерти
Вычислено 1809 ст.

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