Клименчучка Евфросиния Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Клименчучка Евфросиния Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 699
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 43.
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Откуда прибыл
- с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 49
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1809
- Год рождения вычисленный
- 1746
- Год смерти
- 1809
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 572
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 43.
01 | Клименчучка Евфросиния Семенова: 49 / - | Козак - Глава
02 | Клименчук Василий Петров: 19 / 36 | Козак - Сын главы [1]
03 | Клименчук Пелагия Иванова: 16 / 33 | Козак - Жена Василия [2]
04 | Клименчук Евдокия Василиева: - / 11 | Козак - Дочь Василия [2]
05 | Клименчук София Василиева: - / 9 | Козак - Дочь Василия [2]
- Дополнительная информация в записи
- Вдова
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1746 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1809 ст.
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