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Кондратенко Василий Мойсеев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Кондратенко Василий Мойсеев
Пол
муж
Номер записи
694
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
42.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 572
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 42.
01 | Кондратенко Мойсей Кононов: 26 / 43 | Козак - Глава
02 | Кондратенко Евфросиния Павлова: 20 / 37 | Козак - Жена главы [1]
03 | Кондратенко Василий Мойсеев: - / 12 | Козак - Сын главы [1]
04 | Кондратенко Данило Мойсеев: - / 6 | Козак - Сын главы [1]
05 | Кондратенко Мелания Мойсеева: - / 14 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Кондратенко Евфимия Мойсеева: - / 9 | Козак - Дочь главы [1]
07 | Кондратенко Дария Мойсеева: - / 1 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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