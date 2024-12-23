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Литвиниха Пелагия Маркова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Литвиниха Пелагия Маркова
Пол
жен
Номер записи
688
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
41.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Дочь главы [1]
Откуда прибыл
с. Барановка, Миргородский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1751
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 572
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 41.
01 | Юрченко Марко Юрьев: 68 / 85 | Козак - Глава
02 | Юрченко Евфим Марков: 17 / 35 | Козак - Сын главы [1]
03 | Юрченко Татияна Гаврилова: 13 / 30 | Козак - Жена Евфима [2]
04 | Юрченко Андрей Евфимов: - / 10 | Козак - Сын Евфима [2]
05 | Юрченко Мария Евфимова: - / 1 | Козак - Дочь Евфима [2]
06 | Литвиниха Пелагия Маркова: 43 / 60 | Козак - Дочь главы [1]
07 | Литвин Пантелимон Иванов: 8 / 25 | Козак - Сын Пелагии [6]
08 | Литвин Евдокия Иванова: - / 12 | Козак - Дочь Пелагии [6]
09 | Литвин Параскева Иванова: - / 8 | Козак - Дочь Пелагии [6]
Дополнительная информация в записи
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1751 ст.

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