Юрченко Татияна Гаврилова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Юрченко Татияна Гаврилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 685
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 41.
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Жена Евфима [2]
- Откуда прибыл
- с. Барановка, Миргородский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 572
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 41.
01 | Юрченко Марко Юрьев: 68 / 85 | Козак - Глава
02 | Юрченко Евфим Марков: 17 / 35 | Козак - Сын главы [1]
03 | Юрченко Татияна Гаврилова: 13 / 30 | Козак - Жена Евфима [2]
04 | Юрченко Андрей Евфимов: - / 10 | Козак - Сын Евфима [2]
05 | Юрченко Мария Евфимова: - / 1 | Козак - Дочь Евфима [2]
06 | Литвиниха Пелагия Маркова: 43 / 60 | Козак - Дочь главы [1]
07 | Литвин Пантелимон Иванов: 8 / 25 | Козак - Сын Пелагии [6]
08 | Литвин Евдокия Иванова: - / 12 | Козак - Дочь Пелагии [6]
09 | Литвин Параскева Иванова: - / 8 | Козак - Дочь Пелагии [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1781 ст.
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