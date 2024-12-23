Лобуренко Роман Кондратов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Лобуренко Роман Кондратов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 681
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 40.
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Сын Кондрата [2]
- Откуда прибыл
- местечко Балаклея, Хорольский повет, Полтавская губ.
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1803
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 571 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 40.
01 | Лобуренко Николай Семенов: 65 / - | Козак - Глава
02 | Лобуренко Кондрат Николаев: 29 / 46 | Козак - Сын главы [1]
03 | Лобуренко Параскева Семенова: 20 / - | Козак - Жена Кондрата [2]
04 | Лобуренко Роман Кондратов: - / 8 | Козак - Сын Кондрата [2]
05 | Лобуренко Евдокия Кондратова: - / 7 | Козак - Дочь Кондрата [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1803 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
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