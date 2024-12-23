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Лобуренко Кондрат Николаев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Лобуренко Кондрат Николаев
Пол
муж
Номер записи
679
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
40.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
местечко Балаклея, Хорольский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 571 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 40.
01 | Лобуренко Николай Семенов: 65 / - | Козак - Глава
02 | Лобуренко Кондрат Николаев: 29 / 46 | Козак - Сын главы [1]
03 | Лобуренко Параскева Семенова: 20 / - | Козак - Жена Кондрата [2]
04 | Лобуренко Роман Кондратов: - / 8 | Козак - Сын Кондрата [2]
05 | Лобуренко Евдокия Кондратова: - / 7 | Козак - Дочь Кондрата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1765 ст.

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