Синько Матрона Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинько Матрона Федорова

Синько Матрона Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Синько Матрона Федорова
Пол
жен
Номер записи
667
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
37.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Жена Кирила [2]
Откуда прибыл
местечко Балаклея, Хорольский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 571 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 37.
01 | Синько Федор Иванов: 39 / - | Козак - Глава
02 | Синько Кирило Федоров: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
03 | Синько Матрона Федорова: 3 / 20 | Козак - Жена Кирила [2]
04 | Синько Мария Кирилова: - / 1 | Козак - Дочь Кирила [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1791 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.