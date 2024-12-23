Лизь Фотина Яковлева
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Лизь Фотина Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 664
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 36.
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Откуда прибыл
- местечко Балаклея, Хорольский повет, Полтавская губ.
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 571 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 36.
01 | Лизь Яков Трофимов: 38 / 55 | Козак - Глава
02 | Лизь Марина Власова: 34 / 51 | Козак - Жена главы [1]
03 | Лизь Герасим Яковлев: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
04 | Лизь Улияна Андреева: 1 / 18 | Козак - Жена Герасима [3]
05 | Лизь Николай Яковлев: 7 / 25 | Козак - Сын главы [1]
06 | Лизь Данило Николаев: - / 5 | Козак - Сын Николая [5]
07 | Лизь Захарий Яковлев: - / 7 | Козак - Сын главы [1]
08 | Лизь Фотина Яковлева: - / 5 | Козак - Дочь главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1806 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
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