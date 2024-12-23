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Лизь Герасим Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Лизь Герасим Яковлев
Пол
муж
Номер записи
659
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
36.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
местечко Балаклея, Хорольский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 571
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 36.
01 | Лизь Яков Трофимов: 38 / 55 | Козак - Глава
02 | Лизь Марина Власова: 34 / 51 | Козак - Жена главы [1]
03 | Лизь Герасим Яковлев: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
04 | Лизь Улияна Андреева: 1 / 18 | Козак - Жена Герасима [3]
05 | Лизь Николай Яковлев: 7 / 25 | Козак - Сын главы [1]
06 | Лизь Данило Николаев: - / 5 | Козак - Сын Николая [5]
07 | Лизь Захарий Яковлев: - / 7 | Козак - Сын главы [1]
08 | Лизь Фотина Яковлева: - / 5 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1790 ст.

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