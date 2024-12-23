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Кипенко Мелания Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Кипенко Мелания Григориева
Пол
жен
Номер записи
656
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
35.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь Григория [2]
Откуда прибыл
местечко Балаклея, Хорольский повет, Полтавская губ.
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 571
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 35.
01 | Кипенко Демян Кондратов: 38 / - | Козак - Глава
02 | Кипенко Григорий Дямянов: 15 / 32 | Козак - Сын главы [1]
03 | Кипенко Параскева Петрова: 12 / 29 | Козак - Жена Григория [2]
04 | Кипенко Иосиф Григориев: - / 6 | Козак - Сын Григория [2]
05 | Кипенко Мелания Григориева: - / 4 | Козак - Дочь Григория [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1807 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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