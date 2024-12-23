Николенко Ирина Миронова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Николенко Ирина Миронова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 651
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 34.
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Жена Евстафия [4]
- Откуда прибыл
- местечко Балаклея, Хорольский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 571
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 34.
01 | Николенко Петр Федоров: 33 / 50 | Козак - Глава
02 | Николенко Евфросиния Захариева: 32 / 49 | Козак - Жена главы [1]
03 | Николенко Лука Петров: - / 11 | Козак - Сын главы [1]
04 | Николенко Евстафий Петров: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
05 | Николенко Ирина Миронова: 6 / 23 | Козак - Жена Евстафия [4]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1788 ст.
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