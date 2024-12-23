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Николенко Ирина Миронова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Николенко Ирина Миронова
Пол
жен
Номер записи
651
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
34.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Жена Евстафия [4]
Откуда прибыл
местечко Балаклея, Хорольский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 571
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 34.
01 | Николенко Петр Федоров: 33 / 50 | Козак - Глава
02 | Николенко Евфросиния Захариева: 32 / 49 | Козак - Жена главы [1]
03 | Николенко Лука Петров: - / 11 | Козак - Сын главы [1]
04 | Николенко Евстафий Петров: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
05 | Николенко Ирина Миронова: 6 / 23 | Козак - Жена Евстафия [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1788 ст.

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