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Тыхоненко Федор Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Тыхоненко Федор Иванов
Пол
муж
Номер записи
644
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
33.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
местечко Балаклея, Хорольский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 571
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 33.
01 | Тыхоненко Федор Иванов: 33 / 50 | Козак - Глава
02 | Тыхоненко Ксения Иванова: 32 / 49 | Козак - Жена главы [1]
03 | Тыхоненко Семеон Федоров: 14 / - | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1761 ст.

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