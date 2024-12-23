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Каюк Анна Прокофиева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Каюк Анна Прокофиева
Пол
жен
Номер записи
642
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
32.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Жена Артема [5]
Откуда прибыл
с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 32.
01 | Ярошенко Иван Романов: 75 / - | Козак - Глава
02 | Ярошенко Прокофий Иванов: 40 / 57 | Козак - Сын главы [1]
03 | Ярошенко Наталия Дмитриева: 34 / 51 | Козак - Жена Прокофия [2]
04 | Ярошенко Филипп Прокофиев: - / 13 | Козак - Сын Прокофия [2]
05 | Каюк Артем Тимофеев: 5 / 22 | Козак - Зять главы [1]
06 | Каюк Анна Прокофиева: 2 / 19 | Козак - Жена Артема [5]
07 | Каюк Соломонида Артемова: - / 3 | Козак - Дочь Артема [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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