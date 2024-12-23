Каюк Анна Прокофиева
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Каюк Анна Прокофиева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 642
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 32.
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Жена Артема [5]
- Откуда прибыл
- с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
- Причина поступления
- Переселение
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1792
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 32.
01 | Ярошенко Иван Романов: 75 / - | Козак - Глава
02 | Ярошенко Прокофий Иванов: 40 / 57 | Козак - Сын главы [1]
03 | Ярошенко Наталия Дмитриева: 34 / 51 | Козак - Жена Прокофия [2]
04 | Ярошенко Филипп Прокофиев: - / 13 | Козак - Сын Прокофия [2]
05 | Каюк Артем Тимофеев: 5 / 22 | Козак - Зять главы [1]
06 | Каюк Анна Прокофиева: 2 / 19 | Козак - Жена Артема [5]
07 | Каюк Соломонида Артемова: - / 3 | Козак - Дочь Артема [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1792 ст.
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