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Ярошенко Наталия Дмитриева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ярошенко Наталия Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
639
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
32.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Жена Прокофия [2]
Откуда прибыл
с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
51
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 32.
01 | Ярошенко Иван Романов: 75 / - | Козак - Глава
02 | Ярошенко Прокофий Иванов: 40 / 57 | Козак - Сын главы [1]
03 | Ярошенко Наталия Дмитриева: 34 / 51 | Козак - Жена Прокофия [2]
04 | Ярошенко Филипп Прокофиев: - / 13 | Козак - Сын Прокофия [2]
05 | Каюк Артем Тимофеев: 5 / 22 | Козак - Зять главы [1]
06 | Каюк Анна Прокофиева: 2 / 19 | Козак - Жена Артема [5]
07 | Каюк Соломонида Артемова: - / 3 | Козак - Дочь Артема [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1760 ст.

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