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Ярошенко Иван Романов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ярошенко Иван Романов
Пол
муж
Номер записи
637
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
32.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
75
Причина выбытия
умер
Год убытия
1801
Год рождения вычисленный
1720
Год смерти
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 32.
01 | Ярошенко Иван Романов: 75 / - | Козак - Глава
02 | Ярошенко Прокофий Иванов: 40 / 57 | Козак - Сын главы [1]
03 | Ярошенко Наталия Дмитриева: 34 / 51 | Козак - Жена Прокофия [2]
04 | Ярошенко Филипп Прокофиев: - / 13 | Козак - Сын Прокофия [2]
05 | Каюк Артем Тимофеев: 5 / 22 | Козак - Зять главы [1]
06 | Каюк Анна Прокофиева: 2 / 19 | Козак - Жена Артема [5]
07 | Каюк Соломонида Артемова: - / 3 | Козак - Дочь Артема [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1720 ст.
Дата смерти
Вычислено 1801 ст.

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