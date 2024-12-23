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Недбайло Феодор Игнатов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Недбайло Феодор Игнатов
Пол
муж
Номер записи
635
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
31.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 31.
01 | Недбайло Игнат Григориев: 33 / 50 | Козак - Глава
02 | Недбайло Улияна Семенова: 30 / 47 | Козак - Жена главы [1]
03 | Недбайло Агей Игнатов: 7 / 24 | Козак - Сын главы [1]
04 | Недбайло Варфоломей Игнатов: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
05 | Недбайло Феодор Игнатов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
06 | Недбайло Параскева Игнатова: - / 17 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1803 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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