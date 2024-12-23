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Недбайло Игнат Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Недбайло Игнат Григориев
Пол
муж
Номер записи
631
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
31.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 31.
01 | Недбайло Игнат Григориев: 33 / 50 | Козак - Глава
02 | Недбайло Улияна Семенова: 30 / 47 | Козак - Жена главы [1]
03 | Недбайло Агей Игнатов: 7 / 24 | Козак - Сын главы [1]
04 | Недбайло Варфоломей Игнатов: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
05 | Недбайло Феодор Игнатов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
06 | Недбайло Параскева Игнатова: - / 17 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1761 ст.

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