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Костюк Петр Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Костюк Петр Семенов
Пол
муж
Номер записи
627
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
30.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 570 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 30.
01 | Костюк Семен Никитин: 44 / 61 | Козак - Глава
02 | Костюк Анна Артемова: 40 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Костюк Петр Семенов: 21 / 38 | Козак - Сын главы [1]
04 | Костюк Григорий Семенов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
05 | Костюк Евфросиния Ильина: - / 17 | Козак - Жена Григория [4]
06 | Костюк Василий Григориев: - / 1 | Козак - Сын Григория [4]
Дополнительная информация в записи
Вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1773 ст.

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